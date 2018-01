Le magazine Télé Star a publié un classement de 50 animateurs et animatrices que les Français aimeraient voir moins souvent à la télévision.

Découvrez en vidéo les résultats de notre grand sondage sur les personnalités TV ! #legrandsondagetelestar pic.twitter.com/puOaFkLDb4 — TéléStar (@Telestarmag) January 19, 2018

Le sondage, réalisé par Harris Active, met en tête de ce classement l’animateur de C8 Cyril Hanouna, avec 61 %. Arthur, qui présente Vendredi tout est permis sur TF1, arrive en deuxième position avec 39 %, suivi de près par deux animateurs de France 2, Michel Drucker et Patrick Sebastien, avec respectivement 32 et 31 % des votes.

L’animateur et producteur Laurent Ruquier complète la liste en arrivant à la quatrième place avec 28 %. Présentateur des Enfants de la télé le dimanche sur France 2 depuis la rentrée, il anime aussi le long rendez-vous du samedi soir : On n'est pas couché. Un top 5 très masculin.

Juste derrière, avec 26 %, c’est de l’animatrice brésilienne Cristina Cordula dont les Français se lassent, suivie par Valérie Damidot à 23 %.

S’ajoutent Nikos Aliagas et Pierre Ménès, suivis par Stéphane Plaza et Nagui. 20 % des Français aimeraient voir moins souvent ces deux derniers animateurs à l’écran, mais d’autres téléspectateurs ne sont pas de cet avis et les réclament davantage sur les chaînes.

Les Français regrettent de ne pas les voir assez

Parmi les personnes interrogées, 27 % regrettent de ne pas voir davantage la journaliste et présentatrice Elise Lucet à l’écran. Michel Cymès et Karine Lemarchand complètent le top 3 avec respectivement 26 et 24 %.

A noter également que 22 % des sondés aimeraient voir l’animateur Tex, renvoyé de France 2 après une blague de mauvais goût, revenir à l’antenne...

22% des personnes interrogées voudraient voir Tex revenir à l'antenne en 2018 #legrandsondagetelestar pic.twitter.com/uHplxyJ8sf — TéléStar (@Telestarmag) January 19, 2018

Le sondage, réalisé du 11 au 13 janvier 2018, a pris en compte les avis de 1024 Français, âgés d’au minimum 15 ans.

Emma Ferrand