Une combine qui ne fonctionne pas pour tout le monde ! Jean-Jacques Bourdin a révélé ce vendredi dans la matinale de RMC, diffusée également sur BFM TV, Bourdin Direct, son secret pour échapper aux PV : la notoriété. Instant confession.

Le journaliste a raconté qu’il avait roulé un peu trop vite alors qu’il se rendait à la radio pour animer la matinale. Il a eu la chance de tomber sur des policiers cléments. « Je voudrais remercier les policiers qui m’ont arrêté ce matin », a-t-il déclaré.

« Vous allez être en retard »

L’animateur a raconté son anecdote dans le détail : « Gyrophare et tout ! Évidemment, je me suis arrêté sagement. Le premier policier est arrivé, j’ai donné mes papiers. Le second est arrivé et m’a reconnu : "Oh monsieur Bourdin, vous allez travailler ? Allez-y ! Vite, parce que vous allez être en retard" », lui aurait lancé l’agent.

Le journaliste est reparti et s’est amusé de la situation à la radio avec ses collègues. « Vous voyez, plus besoin de Waze ou Coyotte, vous conduisez avec Jean-Jacques Bourdin à vos côtés et c’est la garantie de garder tous vos points », lui a lancé l’un d’entre eux.

A.D.