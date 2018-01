«Les Zamours»: Bruno Guillon choisi par France 2 pour remplacer Tex

Bruno Guillon sur Fun Radio — Groupe Canal+ CSTAR

Bruno Guillon a été choisi pour remplacer Tex à la présentation de l’émission Les Zamours sur France 2 à partir du 1er février. « Visage déjà bien connu des téléspectateurs de France 2, Bruno Guillon incarnera avec humour, complicité et bienveillance ce jeu culte, présent à l’antenne depuis 23 ans et adapté dans plus de 20 pays », indique le communiqué diffusé ce mercredi.

Une blague douteuse sur les violences faites aux femmes

Bruno Guillon a annoncé sur Twitter avoir appelé Tex « afin qu’il soit le premier prévenu »

Je viens d’appeler @TEXcomic afin qu’il soit le premier prévenu: je viens d’être choisi pour présenter désormais « Les z’amours » à partir du 1er Février sur France 2. pic.twitter.com/8tbdEqW2OM — Bruno GUILLON (@BrunoGUILLONOff) January 17, 2018

Tex a été débarqué après une blague douteuse sur les violences faites aux femmes lancée sur C8. Le 30 novembre, invité dans l’émission de Julien Courbet C’est que de la télé, il avait plaisanté sur la violence conjugale en déclarant : « Les gars vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? (…) On ne lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ».

France 2 avait affirmé que Tex avait déjà été mis en garde à "plusieurs reprises". et qu'avec cette déclaration, il n'était plus en adéquation avec les attentes du public et de la chaîne pour ce jeu.