VIDEO. «Destination Eurovision»: Les derniers qualifiés pour la finale sont...

Jean-Karl Lucas et Emilie Satt forment le duo Madame Monsieur. — GILLES SCARELLA /FTV

Il n’y a plus que huit chansons en lice pour représenter la France à l’Eurovision, en mai, à Lisbonne (Portugal). Une semaine après que Lisandro Cuxi, Emmy Lyiana, Malo’ et Loukas se sont qualifiés pour la finale de Destination Eurovision, quatre autres artistes ont obtenu ce samedi leur ticket pour l’ultime rendez-vous de la sélection tricolore sur France 2 le 27 janvier. Le duo Madame Monsieur, Max Cinnamon, Igit et Nassi ont été plébiscités par les six jurés qui étaient les seuls à décider de l’issue de cette demi-finale.

Dans le détail, lors de cette demi-finale, le jury international, composé du Suédois Christer Björkman - producteur des éditions 2013 et 2016 de l’Eurovision - et des chefs des délégations italienne et biélorusse, Nicola Caligliore et Olga Salmakhe, ont plébiscité, dans cet ordre, les Madame Monsieur (30 points), Max Cinnamon (28), Nassi (26) et Igit (22).

Igit à égalité avec Nassi pour la troisième place

Le jury francophone - Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem – ont quant à eux attribué les meilleures notes aux Madame Monsieur (26 points) à égalité avec Max Cinnamon, devant Igit (24) et Sweem (22).

Au classement général, Nassi – 5e dans le Top du jury francophone avec 20 points – devance Sweem – qui n’est « que » 6e dans le Top du jury international avec 4 points…

1. Madame Monsieur – Mercy (56 points)

2. Max Cinnamon – Ailleurs (54 points)

3. Igit – Lisboa Jérusalem (46 points)

3. Nassi – Rêve de gamin (46 points)

5. Sweem – Là-Haut (26 points)

6. Jane Constance – Un jour j’ai rêvé (8 points)

6. Sarah Caillibot – Tu me manques (8 points)

6. June The Girl – Same (8 points)

8. Lucie Vagenheim - World (n’a reçu aucun point)

Pour la finale de Destination Eurovision, qui sera diffusée en direct le 27 janvier sur France 2, le sort du duo Madame Monsieur et d’Emmy Lyiana, Lisandro Cuxi, Malo’, Loukas, Max Cinnamon, Igit et Nassi sera entre les mains des téléspectateurs qui pourront voter pour leur(s) artiste(s) préféré(s). Leurs suffrages compteront pour moitié dans le résultat final, l’autre moitié étant composé des votes d’un panel de dix jurés internationaux.

L'artiste ou le duo gagnant représentera avec sa chanson la France en finale du prochain concours, le 12 mai, dans la capitale portugaise.