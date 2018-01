VIDEO. «Destination Eurovision»: Les quatre premiers qualifiés pour la finale sont...

Lisandro Cuxi, lors de la première demi-finale de «Destination Eurovision». — GILLES SCARELLA - FRANCE TV

Ils étaient neuf candidats pour seulement quatre places en finale. Ce samedi, la première demi-finale de Destination Eurovision sur France 2 a vu Lisandro Cuxi, Malo’, Emmy Liyana, et Louka se qualifier pour l’ultime étape, prévue le 27 janvier. Les artistes ont été départagés par six jurés qui devaient attribuer chacun 2, 4, 6, 8, 10 et 12 points à leurs six chansons préférées de la soirée.

Le jury international, composé du Suédois Christer Björkman, grand manitou de l’Eurovision, et des chefs des délégations italienne et biélorusse, Nicola Caligliore et Olga Salmakhe, ont plébiscité, dans cet ordre, Lisandro Cuxi, Emmy Lyiana, Malo’ et Noée.

Louka sur le fil

Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem, qui forment le jury francophone, ont quant eux porté leurs suffrages majoritairement vers Lisandro Cuxi, qui se classe devant Malo’, Emmy Liyana et Ehla.

Autrement dit, Louka s’est qualifié alors qu’il ne figurait dans le Top 4 d’aucun des deux jurys (qui le classaient tous deux cinquième). Lisandro est celui qui a reçu le plus de 12 points (3) devant Malo’ (2).

Le classement des artistes (et leur chanson) de cette première demi est le suivant :

1. Lisandro Cuxi - Eva

2. Emmy Liyana - OK ou KO

3. Malo’ - Ciao

4. Louka - Mamma Mia



5. Ehla - J’ai cru

6. Noée - L’un près de l’autre

7. Masoé - Paradis

8. Enéa - I’ll Be There

8. Pheno Men - Jamais sans toi

Pour la finale, les téléspectateurs voteront

Ehla, Noée, Masoé, Enéa et les Pheno Men ne sont donc plus en course pour représenter la France à l’Eurovision cette année. Lisandro Cuxi, Malo’, Emmy Liyana et Louka seront rejoints en finale de Destination Eurovision par quatre autres artistes qui auront décroché leurs tickets lors de la deuxième demi-finale, le 20 janvier.

France 2 diffusera la finale en direct le 27 janvier. Les téléspectateurs pourront donc voter pour leur(s) interprète(s) préféré(s). Leurs suffrages compteront pour moitié dans le résultat définitif, l’autre moitié étant constituée des votes de dix jurés internationaux. La chanson gagnante défendra les chances tricolores lors de la finale de l’Eurovision qui se déroulera le 12 mai à Lisbonne (Portugal).