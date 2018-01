«L'Amour est dans le pré»: Découvrez Samuel, «celui qui vient de loin et qui marche nu-pieds derrière l’ours», et l'attachant Thierry

Samuel et Thierry partent en quête de l'amour dans la nouvelle saison de «L'Amour est dans le pré» — Aurelien FAIDY/M6

Ce lundi à 21 heures, M6 diffusera la première salve des portraits des agriculteurs de «L'amour est dans le pré».

« 20 Minutes » vous propose de découvrir en exclusivité deux autres candidats de cette 13e saison : Samuel et Thierry.

Fébriles, le papier à lettres sous la main, ou le doc Word ouvert dans une fenêtre sur leur bureau, certains et certaines les attendent avec impatience depuis des mois. Prêts à faire battre des cœurs à travers toute la France (et à en briser probablement), les nouveaux agriculteurs et agricultrices de L'Amour est dans le pré débarquent enfin sur M6.

Ce lundi à 21 heures, la chaîne diffusera la première salve de présentations des portraits de celles et ceux qui tenteront de trouver l’amour les prochains mois, et de le garder. Si l’on sait déjà que parmi eux comptera un ostréiculteur gay, « 20 Minutes » vous propose de découvrir en exclusivité deux autres candidats de cette 13e saison : Samuel et Thierry.

>> A lire aussi: Un ostréiculteur gay au casting de la saison 13 de «L'Amour est dans le pré»

Samuel, « celui qui vient de loin et qui marche nu-pieds derrière l’ours »

Samuel est l'un des nouveaux agriculteurs de «L'Amour est dans le pré» - Aurelien FAIDY/M6

Il ne s’agit pas d’un épisode méconnu de Friends, mais du nom indien de Samuel, 40 ans, éleveur de vaches laitières (bio), dans la région Nouvelle Aquitaine. Car oui, l’un des beaux gosses de cette nouvelle saison a vécu un an dans une forêt avec des Indiens au Canada, a été « insoumis de l’armée » en France, a vécu un naufrage en plein Triangle des Bermudes… Samuel est un aventurier, un vrai. Un amoureux de la nature aussi, un peu sauvage et solitaire, mais surtout passionné par son métier, et adorateur des produits laitiers (les intolérantes au lactose devront passer leur chemin).

Son idéal féminin ? Pauline Lafont. Plus largement, l’éleveur rebelle aimerait rencontrer une femme de plus d’1m75 (c’est précis oui), sportive, plantureuse et non fumeuse, à la peau et aux cheveux plutôt clairs. Vous êtes le sosie de Pauline Lafont, vous aimez les vaches, le lait, et votre cœur brûle de trouver l’amour ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Thierry le timide

Thierry est l'un des nouveaux agriculteurs de «L'Amour est dans le pré» - Aurelien FAIDY/M6

Dans un tout autre registre, voici Thierry le timide. Du haut de ses 38 ans, Thierry est éleveur d’adorables vaches allaitantes dans la région Occitanie. Si dans son portrait Karine Le Marchand le décrit comme « un vrai gentil, toujours avec le sourire », de notre côté nous n’avons qu’un mot à la bouche pour le qualifier : choupinours. Célibataire depuis une dizaine d’années, Thierry recherche l’amour, le vrai, et ne désespère pas d’être papa un jour.

Son idéal féminin ? Contrairement à « celui qui vient de loin et qui marche nu-pieds derrière l’ours », Thierry n’a pas de critères particuliers. Pour vous dire, si ses prétendantes oublient de mettre une photo dans leurs courriers, l’éleveur ne leur en tiendra pas rigueur, ce qui compte, ce sont les mots. Choupinours, on vous dit.

Bonus : Découvrez les pleurs de Patrice, un autre candidat, face aux compliments de Karine Le Marchand (elle aussi avec la larme à l’œil). Tout un programme.