«The Voice» de retour le 27 janvier... Et «Top Chef» le 31 janvier...

Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo sur le tournage de la saison 7 de «The Voice», le 13 novembre 2017. — Bureau 233 - Franck Castel

Deux des émissions préférés des Français ont annoncé leur retour mardi. The Voice, le télé-crochet de TF1, lance ainsi sa saison 7 le samedi 27 janvier prochain, sans M. Pokora mais avec Pascal Obispo. Comme le souligne notre journaliste Fabien Randanne, ce premier numéro sera proposé le soir même de la finale de Destination Eurovision sur France 2. Or, les deux émissions musicales sont produites par ITV Studios France. Vive la concurrence.

TF1 lance la saison 7 de #TheVoice le 27 janvier... le soir de la finale de #DestinationEurovision sur France 2.

Les deux émissions, produites par ITV Studios France, se retrouveront donc en concurrence directe. pic.twitter.com/J3QLN46sV2 — Fabien Randanne (@fabrandanne) January 9, 2018

Moins de surprise pour la saison 9 de Top Chef, qui verra le retour de Stéphane Rotenberg à la présentation et de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège dans le jury. Ah si, cette nouvelle édition sera marquée par le 100e épisode de Top Chef, et M6 prévoit une épreuve événement avec les 100 meilleurs ouvriers de France. Faites chauffer les fourneaux à partir du mercredi 31 janvier.