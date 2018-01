Les chaînes HD1 et NT1 deviennent TF1 Séries Films et TFX fin janvier

TELECOMMANDE Après TMC et LCI, le groupe TF1 tente de relancer ses chaînes HD1 et NT1...

TFX et TF1 Séries Films, les nouveaux noms de NT1 et HD1 — TF1

Attention, si fin janvier, vous cherchez à regarder les chaînes HD1 et NT1 sur la TNT et que vous tombez sur TF1 Séries et TFX, c’est normal. Les deux chaînes appartiennent au groupe TF1 et à partir du 29 janvier, elles changent de nom et de look. « A cette date, HD1 deviendra TF1 Séries Films et le lendemain, NT1 deviendra TFX », a annoncé mardi lors d’une conférence de presse Ara Aprikian, directeur général adjoint du groupe TF1.

Une refonte de l’ensemble des marques du groupe

Cette opération « est un pilier de la transformation » mise en œuvre ces derniers mois, à l’image du travail mené par le groupe en 2016-2017 pour relancer ses deux autres chaînes de la TNT, TMC et LCI. Le but est de refondre l’ensemble des marques du groupe, plutôt hétéroclites et avec des positionnements peu lisibles, et de « développer une galaxie de chaînes autour du groupe TF1 avec des promesses claires et des identités fortes et complémentaires pour le public ».

TFX, la nouvelle chaîne de référence des Millenials

TF1 Séries Films continuera ainsi à proposer une offre 100 % fiction, mais avec plus d’inédits et de séries événements. Elle proposera notamment The Handmaid's Tale en première diffusion gratuite en France, et Marseille, la première série française de Netflix avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. TFX ambitionne quant à elle « de devenir la nouvelle chaîne de référence des Millenials », avec de nouveaux magazines, de nouvelles saisons des émissions de téléréalité comme 10 couples parfaits.