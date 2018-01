TF1 réfléchit à remplacer «Nos chers voisins» par un nouveau magazine d'info

Boulogne billancourt le 07 octobre 2013. Illustration Tour de la chaine de television TF1. Logo. — A. Gelebart / 20 Minutes

Selon une information du Figaro, TF1 serait en pleine réflexion pour renouveler son… information ! Pas question de toucher au sacro-saint JT de 20 Heures, l’idée serait même plutôt de continuer sur sa lancée avec un nouveau magazine d’info, un format de cinq-six minutes produit par la chaîne et proposé à la place de Nos chers voisins.

Les fans de la série ne seront pas surpris, puisque TF1 a déjà annoncé la fin de son format court comique en juin, après cinq ans d’antenne et 1.700 épisodes. La refonte de l’après-JT n’est pas étrangère à l'arrivée de Thierry Thuillier à la direction de l’information de la chaîne et la volonté d’une tranche 20 heures-21 heures plus cohérente, et plus tournée vers l’actualité.

Si le contenu de ce nouveau et mini magazine n’est pas encore connu (des portraits d’anonymes et de personnalités ? avec un présentateur ?), le tournage de pilotes est d’ores et déjà prévu dans les semaines à venir. Il devrait intégrer le bulletin météo et lancer C’est Canteloup.