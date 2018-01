Série: La saison 2 de «Riviera» sera tournée en 2018 sur la Côte d'Azur

DECORS NATURELS Les caméras de Neil Jordan, le créateur de cette série diffusée sur Sky et SFR Play, sont attendues entre mai et septembre...

L'actrice Julia Stiles, l'héroïne principale de la série Riviera — WENN

La série «Riviera», dont la première saison avait déjà été mise en boîte dans les Alpes-Maritimes, sera à nouveau en tournage sur la Côte d’Azur.

Cinq mois de tournage sont programmés entre mai et septembre 2018.

La « Riviera » et son univers impitoyable reviendront bien pour une deuxième saison. Selon nos informations, la série lancée par Neil Jordan, et dont les dix premiers épisodes avaient déjà été entièrement mis en boîte sur la Côte d’Azur, sera à nouveau en tournage entre mai et septembre 2018. Toujours dans les Alpes-Maritimes et autour de Monaco.

Diffusé en France sur SFR Play, le programme avait surtout enregistré de bonnes audiences au Royaume-Uni, via le réseau Sky Atlantic. Riviera continuera de suivre la vie -tourmentée- de Georgina Clios ( Julia Stiles), l’héroïne principale du show, une jeune américaine marchand d’art chamboulée par la mort suspecte de son mari milliardaire.

Déjà 21 millions d’euros de retombées pour la Côte d’Azur

La première saison de cette série avait été enregistrée en 140 jours entre août 2016 et février 2017, dans 300 décors naturels. Selon la Commission du film Côte d’Azur, le tournage avait généré 21 millions de retombées économiques dans tout le département des Alpes-Maritimes. Il avait notamment fait appel à quelque 300 techniciens locaux.

La série met en scène un casting international. Avec Julia Stiles, Lena Olin, Iwan Rheon, Adrian Lester, mais aussi les Français Vincent Perez et Roxane Duran complètent l’affiche.