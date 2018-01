Le «Burger Quiz» va (enfin) faire son retour sur TMC

Alain Chabat présentant le jeu «Burger Quiz». — Capture d'écran Youtube/Comédie!

Il revient. Vendredi Le Parisien révélait que la chaîne TMC souhaite relancer le Burger Quiz. Avec aux manettes, la société de production R & G qui œuvre pour relancer l’émission mythique de Canal +. L’information a été confirmée sur Twitter par le producteur Jérôme Revon.

Burger Quiz a été diffusé entre 2001 et 2002 sur Canal + en clair et était présenté principalement par Alain Chabat. Le principe ? Deux équipes composées de personnalités et baptisées « Mayonnaise » et « Ketchup » devaient répondre à des questions plus ou moins burlesques afin de récolter des « Miams » à travers des épreuves comme « Nuggets », « Sel ou poivre »… avant d’atteindre le célèbre « Burger de la mort ».

Des fidèles de l’émission ont pu animer, à tour de rôle, à quelques reprises le Burger Quiz à la place d’Alain Chabat à l'image de Laurent Baffie, Gad Elmaleh, Kad et Olivier…

Selon Le Parisien, TMC souhaiterait diffuser la nouvelle version en access prime time, avec encore une fois différents animateurs.

En novembre, l’animateur et producteur star de C8, Cyril Hanouna, avait fait savoir qu’il envisageait toujours de faire revenir à l’antenne le Burger Quiz.

