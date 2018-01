«Diversion» vs «La Grande illusion»: On compte les points dans le match de magie entre TF1 et France 3

STAR CLASH Ce vendredi, avec « Diversion » et « La grande illusion », TF1 et France 3 proposent deux émissions sur la magie. Pour vous aider à choisir, on a joué aux comparaisons…

«Diversion» (TF1) et «La grande illusion» (France 3). — LAURENT ZABULON / TF1 - 909 PRODUCTIONS

Vendredi, ça rime avec magie. Et ça tombe bien, puisque ce soir TF1 et France 3 proposent dès 21 heures, deux divertissements sur ce thème. Sur la première chaîne, Diversion, présentée par Arthur entouré de six pros de l’illusion ou du mentalisme (ok, c’est un peu la même chose). Sur la trois, La Grande illusion animée par Patrick Bosso et ses magiciens en caméras cachées. Quel programme choisir ? On compare et on compte les points pour vous aider à vous décider.

Le concept expliqué dans le dossier de presse

Diversion : « Six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé ! » Bon, pas de panique, si « un tour interactif prodigieux » sera effectivement au sommaire, il ne faut pas pour autant virer parano en vous imaginant que votre téléviseur va être détourné à des fins d’espionnage.

La grande illusion : « Quatre magiciens sont prêts à tout pour piéger des stars dans des caméras cachées inoubliables… Chaque piège, chaque gag se termine par un effet magique surprenant ! » Précisons qu’une anonyme sera piégée par Cyril Féraud.

Un point pour La grande illusion, parce qu’en cette période déjà pas mal niveau anxiogène, on n’a pas envie que TF1 prenne le contrôle de notre téléviseur en plus de notre temps de cerveau disponible.

Les prénoms des magiciens

Diversion : Il y aura Caroline « l’ensorceleuse », Enzo « l‘insaisissable », Luc « le Scientifique », Gus « le manipulateur », Antonio « l’expert » et Viktor « le mentaliste » - qui était venu nous voir à 20 Minutes (voir la vidéo ci-dessous). Les noms de famille se sont envolés comme par magie.

La grande illusion : Pas davantage de patronymes à l’horizon : Franck, le mentaliste, Sébastien, « mister close-up », Enzo, le magicien et Linda la comédienne apprentie magicienne.

Un point pour Diversion, parce que les prénoms sont plus sympas. Ceux de La Grande illusion nous rappellent trop nos camarades de classe de quatrième B.

Les people piégés

Diversion : Karine Ferri, Anne Roumanoff, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Rachid Badouri seront sur le plateau. Certains ont sans doute dû arriver directement d’un enregistrement de Vendredi tout est permis.

La grande illusion : Un animateur maison, Cyril Féraud. Une star des années 1980, Jean-Luc Lahaye. Un trio de Plus belle la vie Rebecca Hampton, Léa François et Gladys Cohen. Des ex-Miss France Alicia Aylies, Camille Cerf et Rosa euh, pardon, Rachel Legrain-Trapani.

Un point pour La grande illusion. Parce qu’on préfère la bande de filles de Plus belle la vie à La bande à Fifi d’Epouse-moi mon pote (BAM !) Et parce que, à un moment, Cyril Féraud débarque dans un salon en mode Lara Fabian dans Stars à domicile.

Ça rappelle..

Diversion : Malgré son titre, l’émission ne nous plonge pas dans une histoire d’arnaques en série avec Will Smith et Margot Robbie. En revanche, on pense beaucoup à Insaisissables et sa troupe saisissante d’illusionnistes accomplissant le casse du siècle. Une référence assumée puisque l’an passé plusieurs séquences de l’émission faisaient des clins d’œil à ce thriller.

La grande illusion : Malgré son titre, l’émission ne nous plonge pas en plein dans la Première guerre mondiale avec Jean Gabin et Eric von Stroheim. En revanche, on pense beaucoup à Surprise sur prises, à la différence près que l’accent marseillais de Patrick Bosso remplace celui du québécois Marcel Beliveau.

Retrouvez LA GRANDE ILLUSION vendredi 5 janvier à 20h55 sur @France3tv ! Au programme, des magiciens-piégeurs qui ont toujours plus d’un tour dans leur sac pour surprendre les stars ! cc @LagardereSTUDIO @Fredjoly #magie #France3 #LaGrandeIllusion #PatrickBosso pic.twitter.com/SSx5M3eYiO — 909 productions (@909prod) December 28, 2017

Un point pour : Diversion, parce qu’on est content que l’émission ne fasse pas de clin d’œil à la daube avec Will Smith et Margot Robbie.

Le retour

Diversion : Le premier numéro de Diversion a été diffusé en février dernier. 3,3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour crier « Miss France ! » devant leur téléviseur (si vous avez compris la deuxième partie de cette phrase, c’est que vous êtes l’un de ces 3 millions et quelques).

La grande illusion : L’émission fait son retour après un peu plus de dix ans d’absence. Les deux numéros, diffusés en janvier et mai 2007 ont été suivis par respectivement 4,5 millions et 4,2 millions de téléspectateurs. Valérie Benaïm assurait alors la présentation, aujourd’hui, c’est Patrick Bosso, l’un des piégés de l’époque, qui la remplace.

Un point pour Diversion : Parce qu’on se souvient plus d’avoir crié « Miss France ! » que de Patrick Bosso en dindon de la farce.

La magie

Diversion : C’est plus de deux heures de magie, d’illusion, de prestidigitation, de « mais comment il fait ! ? », de « je crois que j’ai compris le truc ». Bref, on s’ébaudit plus souvent qu’à son tour.

La grande illusion : L’accent est mis sur l’humour. Le canular auquel se prête Cyril Féraud en rendra plus d’un admiratif du relatif sang froid dont fait preuve l’anonyme piégée. Clairement, on nous aurait fait le même coup, la séquence aurait été indiffusable pour cause de crise de jalousie virant au déversement d’insultes en rafales, en cascade, en avalanche. On aurait détruit l’écran, Cyril Féraud aurait été en PLS. Et on ne serait pas là à écrire ce papier.

Un point pour La grande illusion. Parce qu’il fallait que les deux émissions finissent ce match à égalité, parce qu’on a beau être de mauvaise foi, on n’est pas de parti pris.