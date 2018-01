«Les Animaniacs» vont faire leur grand retour (mais pas avant 2020)

«Les Animaniacs» vont faire leur grand retour — Capture d'écran YouTube

« Voici l’heure des Animaniacs/On a disjoncté un max/Soyez cool, soyez relax//On est les Animaniacs ! » Si vous avez grandi dans les années 1990 (et que vous êtes une personne de goût), vous avez forcément passé des heures et des heures devant les Animaniacs. La bonne nouvelle du jour ? Wakko, Yakko et Dot vont faire leur grand retour, en 2020 sur la plateforme Hulu.

Quid de Minus et Cortex ?

Comme le rapporte le site hitek.fr, les Animaniacs auront le droit à une nouvelle vie. Steven Spielberg et sa société Amblin demeureront les producteurs exclusifs du programme, et les équipes originales rempileront également. « Je suis trop content et fier que les Animaniacs aient une maison sur Hulu, a déclaré le réalisateur d’E.T. l’extraterrestre. Avec Warner Bros, nous espérons emmener les anciens fans et trouver un nouveau public pour découvrir le monde déjanté de Wakko, Yakko et Dot. Je suis également excité que les anciens épisodes soient à nouveau disponibles, tout comme les épisodes des Tiny Toon ».

Et qui dit Animaniacs… dit Minus et Cortex, non ? Le binome de souris le plus célèbre de l’univers gravitait dans la sphère des trois zigotos, aurons-nous droit à leur grand retour également ? Croisons les doigts.