L'hiver sera long, «Game of Thrones» ne reviendra qu'en 2019

L'acteur Kit Harington, dans la série "Game of Thrones". — HBO

Il va donc falloir passer deux hivers sans connaître la fin de Game of Thrones. La rumeur courrait depuis un moment, et la chaîne HBO l’a officiellement annoncé jeudi : la huitième (et dernière) saison de sa série culte ne sera diffusée qu’en 2019.

Quand exactement ? HBO garde le secret. Mais si on devait parier, on mettrait une pièce pour un retour au printemps, au plus tard le dimanche 12 mai 2019. Attention, c’est technique :

L’éligibilité aux Emmy Awards, c’est comme les congés payés, cela se passe du 1er juin au 31 mai.

Il faut qu’au moins la moitié des épisodes d’une saison aient été diffusés avant le 31 mai pour qu’une série soit éligible la même année, sinon c’est l’année suivante.

Du coup, avec six épisodes pour la saison 8, la diffusion doit commencer au plus tard le 12 mai.

Cela permettrait à la chaîne d’avoir la saison 7, diffusée l’été dernier, en compétition aux Emmys 2018 et de finir en beauté dans la foulée avec la saison 8 aux Emmy 2019.

Une dream team à la réalisation

Du côté des épisodes, il n’y en a que six. Mais ils devraient être plus longs et approcher de la durée d’un téléfilm, selon Variety. Les deux derniers de la saison 7 avaient déjà largement dépassé le format habituel d’une heure, à 71 et 81 minutes. Et HBO devrait dépenser au moins 90 millions de dollars, soit un budget inégalé de 15 millions de dollars par épisode.

Assez de maths. La meilleure nouvelle, c’est qu’on aura droit à une dream team à la réalisation. David Nutter, à qui l’on doit le « Red wedding » (Rains of Castamere), réalisera trois épisodes, et Miguel Sapochnik, récompensé pour l’épisode Battle of the bastards, en dirigera deux. Les créateurs de la série, David Benioff & D.B. Weiss, repasseront derrière la caméra pour la première fois depuis la saison 4 et s’occuperont du grand finale. Bon, on peut passer toute de suite à 2019 ?