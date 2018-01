Friends Trip 4: «Ça ne m’intéresse pas de me faire remarquer dans les télé-réalités», explique Quentin Garcia, fraîchement éliminé

Quentin Garcia, dans «Friends Trip 4» — Philippe Leroux

On a découvert Quentin Garcia, le petit frère de Thibault, qui a commencé avec Les Marseillais avant de participer aux Anges de la téléréalité, cet été. Et depuis 10 Couples parfaits, celui qu’on avait apprécié pour sa maturité, sa discrétion et sa sympathie, enchaîne les téléréalités. Eliminé de Friends Trip ce mercredi, Quentin a évoqué son parcours à la télé sans faux-semblants.

« 10 Couples parfaits », « La Villa des cœurs brisés », « Friends Trip »… Vous avez décidé de squatter toutes les téléréalités ?

Pas du tout ! Je n’ai jamais voulu faire de téléréalité, je n’ai jamais passé de casting. Quand j’ai été contacté par la production de 10 Couples parfaits, je venais de terminer mon CDD, je n’avais rien à faire, je n’allais pas dire non à 10.000 euros. Et j’ai kiffé l’expérience.

L'aventure de ma vie ! Merci à tous d'avoir suivi cette belle aventure avec nous love ma team #10couplesparfaits #tatata pic.twitter.com/fCYFPYFnfL — Borao Caroline (@BoraoCaroline) August 31, 2017

La Villa des coeurs brisés, si c’était à refaire, je ne le referais pas. Je ne voulais pas rencontrer des filles et les considérer comme de la viande. Je m’étais mis d’accord avec la production pour faire un coaching sur moi-même, ce qui est toujours intéressant, et éviter les dates. Ça n’a pas été le cas.

Comment ça ?

C’est la prod qui a choisi ma problématique « je suis encore amoureux de mon ex ». En réalité, ça faisait un an qu’on s’était séparés, Yamina​ je l’avais oubliée depuis longtemps. C’est vrai que quand on se retrouve ensemble toute la journée, ça fait bizarre, on ne sait plus trop où on en est donc tout n’a pas été aussi clair tout le temps. Ils essayaient de me faire faire des trucs avec elle, mais je n’en ai rien à péter de cette fille ! Et quand la coach est venue pour me proposer de rencontrer des filles, je n’ai pas voulu rester. En plus, on m’a fait passer pour le méchant sous prétexte que ça ne m’intéresse pas de me faire remarquer et que je restais un peu dans mon coin.

#LaVilla3

"Même si j'aime plus @yaminaniya je veux pas lui faire du mal" pic.twitter.com/qrXoQSFrhg — La Villa NT1 (@LaVilla_NT1) December 15, 2017

La téléréalité c’est donc fini ?

Non, j’ai bien aimé le tournage de Friends Trip, j’avais adoré celui de 10 Couples parfaits. Je pense que si ça se passe bien dans une prochaine émission, je continuerai, mais si ça ne me plaît pas, j’arrêterai. En revanche, les émissions d’amour, c’est mort, je n’en ferai plus, c’est sans intérêt. Les Anges, j’y réfléchis, on m’a proposé.

Est-ce que, comme votre frère, vous voulez tirer parti de votre notoriété pour lancer quelque chose ?

Je vais profiter de la téléréalité pour me faire de l’argent facile, après je verrai dans quoi je peux l’investir. Ce sera forcément dans le sport parce qu’il n’y a que ça qui m’intéresse. J’aimerais bien être coach pour les gros, pour faire du bien aux gens. Je n’ai pas envie d’investir pour rien.

Je ne regarde jamais la téléréalité, je n’en ai rien à foutre de ces programmes. Beaucoup de candidats prennent la grosse tête alors qu’ils ne sont personne. On est regardés par des gamines de 13 ans, il faut redescendre. C’est pas mon monde et je compte bien ne pas me perdre là-dedans.