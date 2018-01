«L'Année du Petit Q»: «Quotidien» en orbite de la planète people

Le logo de «L'année du Petit Q». — Bangumi - TMC

Ce mercredi, à 21h, Quotidien met en avant son Petit Q. L’émission de TMC consacre un prime time à l’année people avec une compilation des séquences les plus marquantes de la chronique de Willy Papa. Spoiler alert : attendons-nous à y voir un peu de Céline Dion et pas mal de Mariah Carey. Ce sera aussi l’occasion pour le talk-show de rediffuser des extraits des passages des stars qui se sont succédé ces derniers mois sur son plateau, de Tom Cruise à Katy Perry en passant par Ed Sheeran et Catherine Deneuve…

Un moyen de rappeler, au cas où certains en douteraient encore, que Quotidien est devenu un passage quasi-obligé des stars internationales dans leur planning promo. Qui aurait dit il y a encore deux ans que TMC pourrait s’enorgueillir d’un tel pouvoir d’attraction ? Pas grand monde et pourtant c’est sur cette chaîne qu'Harry Styles a décidé de faire une halte pour entonner son Sign of The Times, que le groupe Indochine a choisi de révéler son nouveau single en exclusivité ou, pour sortir de l’univers pop, à laquelle le dalaï-lama a accepté d’accorder une interview, au grand dam de ses concurrentes.

Rugueuse concurrence

Profitant du déclin du Grand journal de Canal +, Quotidien est instantanément, dès la rentrée 2016, devenu le lieu privilégié pour les tournées de promotion, devançant régulièrement sur ce créneau C à Vous et Touche pas à mon poste. Les enjeux de programmation ne datent pas d’hier (en 2013, Télérama s’était d’ailleurs penché sur le sujet), mais entre les trois talk-shows, la concurrence fait rage. Enfin, surtout entre celui de Yann Barthès et celui de Cyril Hanouna (sur C8), même si, dans le fond, les lignes éditoriales et publics visés ne sont pas tout à fait les mêmes.

Quotidien et Touche pas à mon poste ont pris l’habitude d’être enrôlées dans la guerre des audiences que bien des médias aiment scruter. Ainsi, depuis la rentrée, l’émission de TMC a ravi à celle de C8 le titre de premier talk-show de France puisqu’elle la devance neuf fois sur dix en nombre de téléspectateurs, comme le note Le Parisien.

Le duel nourrit ainsi certaines tensions. En octobre, Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi avaient accusé Yann Barthès et son entourage de faire pression sur des personnalités pour qu’elles viennent en priorité sur le plateau de Quotidien plutôt que celui de TPMP. Des critiques émises lorsque l’émission de C8 avait accueilli l’athlète Pierre-Ambroise Bosse alors que son agent avait semble-t-il d’abord été approché par celle de TMC. Pas sûr que cette histoire sera relatée dans « L’année du Petit Q ».