«Friends Trip 4»: Faut-il regarder l'émission de NRJ 12?

Les candidats de l'émission «Friendstrip 4». — Philippe Le Roux

Décidément, chez NRJ 12, on a décidé d’appliquer à la lettre l’expression « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures ». Pour la quatrième saison de Friends Trip, qui commence ce lundi à 18h15, l’émission reste la même, et les candidats sont ceux que l’on peut voir dans d’autres téléréalités. Le concept, quatre équipes composées de candidats de téléréalité s’affrontent au cours d’un incroyable road trip et participent à des épreuves qui leur permettent de faire monter ou descendre une cagnotte pour laquelle ils se battent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de la regarder ?

Oui, parce qu’on retrouve Dominique Damien Rehel

Si si, vous connaissez Dominique Damien Rehel. C’était le membre du jury le plus emblématique de l’émission Génération mannequin, qui cherchait de jeunes talents pour les envoyer défiler pour les plus grands. Personnage haut en couleur, cet ancien danseur d’un certain âge se retrouve entouré de jeunes venus pour s’amuser. Et les dialogues et disputes entre « Dodo » et eux ne manquent pas de piquant.

Non, parce qu’on connaît déjà les intrigues au premier épisode

Les filles qui se battent pour avoir la meilleure chambre, les rapprochements entre les candidats dont toute la maison se sent obligée de se mêler, les disputes autour des céréales du matin… Même le présentateur, Benjamin Machet, candidat des Anges, fait déjà partie du milieu. En même temps, si on regarde de la téléréalité, c’est bien parce qu’on aime prendre part au quotidien de personnalités qu’on suit depuis un moment…

⚠ #FriendsTrip4 : Pour la 1ère fois dans #FT4, c'est VOUS téléspectateurs qui déciderez du grand gagnant de cette saison 4⃣ !

🏆💰 Qui remportera la cagnotte de 20.000 € ? 🛫 Départ prévu, le 08.01.2018 à 18.15 pic.twitter.com/Tfn1TY6tLZ — NRJ 12 (@NRJ12lachaine) December 21, 2017

Oui, parce qu’il y a un peu de nouveauté

OK, on retrouve Amélie Neten, de tous les programmes de NRJ 12, Vincent Queijo, abonné aux Anges, Quentin Garcia qui ne quitte plus nos écrans depuis cet été… Mais il y a une (c’est déjà ça) nouvelle : Laura, une jeune maman de 24 ans, accessoirement ex-copine de Quentin, apporte un vent de fraîcheur. Surtout, la maison sort un peu des villas habituelles. C’est une villa luxueuse avec piscine, mais elle semble un peu moins bétonnée et ses salles de bains sont en extérieur. Autre atout, on est à Bali, destination jusqu’à présent épargnée par les émissions du genre. De quoi nous sortir du trio Miami/Majorque/Ibiza vu et revu.