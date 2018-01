«Danse avec les stars»: Joy Esther ne participera pas à la tournée

Pour des raisons familiales et personnelles je suis sincèrement désolée de vous annoncer que je ne ferai pas la tournée DALS. Je m'excuse auprès du public. Vous qui m'avez soutenue durant l'émission. Votre soutien sans faille, vos messages, vos lettres m'ont tellement touchée. Danse avec les stars a été une aventure extraordinaire. Je m'excuse auprès de la production et de toutes les personnes qui travaillent sur ce magnifique show. Je m'excuse auprès de mes amis candidats, danseurs et juges. Et surtout auprès de mon partenaire Anthony. Merci pour tout. J'espère vous retrouver un jour sur d'autres projets. Je souhaite à toute la famille Dals une belle tournée. je vous embrasse.

