Sandrine Quétier a fait ses adieux à TF1, sans effusion, mais avec émotion

Les adieux de Sandrine Quétier à TF1 le 30/12/2017. — Capture d'écranTF1.

Elle a tiré sa révérence presque sur la pointe des pieds ce samedi. Après plus de 10 années de bons et loyaux services, Sandrine Quétier a fait ses adieux à TF1. L’animatrice a présenté pour la dernière fois 50 minutes Inside aux côtés de Nikos Alia­gas.

Toute vêtue de noir, elle a délivré quelques mots sobres, sans même verser une larme. Il faut dire que son acolyte, Nikos Aliagas, l’a bien aidée. « C’est un vieux couple télévisuel qui a partagé son quotidien avec vous. Toutes les semaines, une émission intense. Et je sais que vous allez nous quitter, vous allez déployer pour de nouvelles aventures », a-t-il déclaré, en la regardant avec émotion « Vous allez terriblement me manquer, lui a-t-il lancé. Et les téléspectateurs seraient tentés de le croire car le tandem fonctionnait bien sur le petit écran.

Elle va se consacrer à la comédie

« Moi aussi, vous allez me manquer ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production, tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. C’est une très belle émission et je sais qu’avec vous elle est entre de bonnes mains », a répondu Sandrine Quétier, avant d’embrasser son partenaire cathodique. L’émission a d’ailleurs été très regardée ce samedi.

A 46 ans, l’animatrice a souhaité s’éloigner des plateaux de télé, notamment pour jouer la comédie au théâtre. Sur Twitter, ce dimanche, elle a d’ailleurs fait une allusion à sa nouvelle vie :