Attentats du 13-Novembre: Une pétition lancée contre un projet de téléfilm de France 2

Bougies, fleurs et messages déposés devant le Bataclan, le 13 novembre 2017, deux ans après les attaques terroristes de Paris. — AFP

En novembre dernier face aux critiques, France 2 défendait son téléfilm Ce soir-là, dont le tournage a débuté cette semaine à Paris. Une nouvelle qui n’a évidemment pas plu aux proches des victimes et aux blessés. Claire Peltier, la femme de David Perchirin mort ce soir-là, demande à France Télévisions l’annulation du projet de téléfilm.

Cette dernière est à l’initiative d’une pétition lancée il y a un mois, et qui a déjà recueilli plus de 32.000 signatures. Les revendications sont claires : « Ce projet nous blesse, nous heurte, nous choque… Nous sommes scandalisés qu’un tel projet audiovisuel puisse voir le jour si peu de temps après cet événement aussi violent. »

Delphine Ernotte visée

Si Life for Paris - l’association visant à aider les victimes et les plus de 450 blessés à surmonter le traumatisme de cet attentat - estime que ce n’est pas son rôle de demander l’abandon du téléfilm, la pétition, elle, s’adresse à la direction de France Télévisions.

« Nous demandons à la direction de France 2 et à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, de renoncer à ce projet trop douloureux, par respect pour nos douleurs, pour notre deuil, pour les personnes disparues et blessées. Par respect pour le service public de télévision », explique Claire Peltier. Pour vivre leur deuil, la veuve indique que toutes les personnes concernées par ce drame ont « besoin de silence, de pudeur, de dignité, de respect… »

Une histoire d’amour

Ce soir-là raconte une histoire d’amour naissant le soir des attentats entre Irène (Sandrine Bonnaire), une célibataire qui élève sa fille seule, et Karan (Simon Abkarian) un Afghan qui a fui son pays 30 ans plus tôt pour échapper aux Talibans. Ils vont se rencontrer par hasard le soir du 13 novembre 2015 où ils portent secours aux rescapés de l’attaque terroriste.

Il s’agit d’une fiction réalisée par Marion Laine, qui avait sorti A coeur ouvert. Naidra Ayadi, vue dans le film Polisse, est également présente dans le téléfilm.