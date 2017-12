Sandrine Quétier au festival de Deauville le 10 septembre 2016. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

C’est fini. La présentatrice phare de TF1, Sandrine Quétier, quitte la chaîne, selon une information de Purepeople. Selon le site, le départ de l’animatrice de 46 ans sera effectif au 31 décembre.

Après plus de 10 ans aux côtés de Nikos dans 50' Inside et dans plusieurs saisons de Danse avec les Stars, Sandrine Quétier quitte TF1 pour se lancer dans de nouveaux projets.

L’animatrice a débuté sa carrière en 1994 sur France 3, avant de rejoindre M6 pour présenter Politiquement Rock entre 1997 et 2000, ainsi que Plus vite que la musique. Elle débute sur TF1 dans l’émission Les 100 plus grands… aux côtés de Christophe Dechavanne. S’ensuit la carrière qu’on lui connaît aujourd’hui avec 50' Inside et Danse avec les Stars.