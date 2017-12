L’éviction de Tex, viré des Z’amours par France 2 suite à une blague sexiste tenue sur C8, n’en finit plus de susciter des réactions. C’est cette fois son ex-collègue Nagui qui a volé au secours de l'animateur qui avait plaisanté sur les violences faites aux femmes. « La blague était mauvaise, on est tous d’accord là-dessus… De là à arrêter une carrière comme ça… Ce n’est pas cool, ce n’est pas bien, c’est violent, c’est disproportionné. »

« Il faut donner son CV ? »

Nagui était invité du Buzz TV de TV Mag, l’animateur a aussi jugé « totalement dingue » cette éviction : « C’est dans l’air du temps, c’est peut-être même depuis Charlie. On se pose la question "Peut-on rire de tout ?". Alors oui, mais pas avec n’importe qui. Si je fais n’importe quelle vanne sur les Egyptiens ou les Arabes, on peut éventuellement se rappeler que je suis né en Egypte et que j’ai du sang arabe. Si je fais une blague sur les chrétiens, on peut éventuellement se rappeler que j’ai grandi chez les curés et que je suis catho. Ça veut dire qu’il faut donner son CV et les alibis ? »

Nagui a conclu avec une petite leçon de morale à ceux qui donnent des leçons de moral : « Tous ceux qui s’offusquent de la vanne de Tex, je voudrais savoir ce qu’ils font eux au quotidien pour lutter contre les violences faites aux femmes. »

B.C.