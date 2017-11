VIDEO. «ONPC»: «Pour moi, vous êtes le diable», lance Yann Moix à Carla Bruni

Carla Bruni (et Yann Moix dans l'écran), sur le plateau de «On n'est pas couché», en novembre 2017. — Capture d'écran France 2

Un compliment d’enfer. Samedi, Carla Bruni était dans On n’est pas couché sur France 2 pour assurer la promotion de French Touch, son album de reprises. Yann Moix, qui a « adoré » cet opus, a rendu hommage à l’artiste d’une curieuse manière.

Le chroniqueur s’est dit « étonné » qu’elle n’ait pas livré une version revisitée de Sympathy pour the Devil des Rollings Stones [elle a en revanche repris Miss You] et d’ajouter : « car pour moi, vous êtes le diable ». Face à la mine interloquée de Carla Bruni, il a embrayé : « C’est un compliment. »

« Le diable doit avoir votre allure »

« Le diable doit avoir votre beauté, le diable doit avoir votre allure, le diable doit avoir votre éloquence, sinon on ne l'aurait pas inventé, a étayé Yann Moix. Si le diable était vraiment ce qu'on en a fait dans les caricatures, repoussant, dégueulasse, éructant, il ne nous intéresserait pas. Le diable est forcément quelqu’un qui ressemble de près ou de loin à ce que vous êtes: la tentation. »

« Moi, je vais revenir », a lâché Carla Bruni, visiblement contente de recevoir un tel éloge pour sa première venue dans le talk-show de France 2.