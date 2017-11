«Danse avec les stars»: Sinclair empêche sa partenaire de faire la passe de quatre

Sinclair et Denitsa Ikonomova, partenaires dans la saison 8 de «Danse avec les stars». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Samedi soir, ce sont les proches des candidats de Danse avec les stars qui décidaient de la chanson sur laquelle ils allaient défendre leurs chances.

Les quatre enfants d’Elodie Gossuin ont ainsi voulu voir leur mère en reine des neiges sur Libérée, délivrée (voilà ce qui arrive quand on laisse les gamins choisir), pour le frangin de Tatiana Silva, c’était Noël avant l’heure puisqu’il lui a attribué All I want for Christmas is You et les potes de Camille Lacourt ont voulu voir l'as des bassins se la donner sur We are the champions.

Agustin Galiana s'est imposé

Joy Esther et Lenni-Kim, eux, ont foulé le parquet de l’émission de TF1 sur Wanna Be Startin’ Something et Maman. Mais le gagnant de la soirée a été Agustin Galiana qui a séduit les jurés avec un paso doble sur Ameksa en hommage à sa grand-mère décédée.

Soupe à la grimace en revanche pour Sinclair, qui s’est réveillé trop tard avec Wake Me Up Before You Go Go. Les téléspectateurs n’ont pas suffisamment voté pour lui. Une manière de lui dire « Go Go » away. Sa partenaire, Denitsa Ikonomova, qui avait remporté les trois dernières éditions de Danse avec les stars, ne fera donc pas la passe de quatre lors de cette huitième saison.