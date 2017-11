«Danse avec les Stars»: Grégoire Lyonnet révèle les raisons des fréquentes blessures des participants

Quelle fierté d'avoir dansé avec l'actuelle ministre des sports!!! FELICITATIONS à Laura Flessel!!! Je suis sur qu'elle va etre au top! Une femme si généreuse, travailleuse et déterminée ne peut être qu'une bonne ministre!!! Super nouvelle!!! #dals3 #ministre #fier #lauraflessel #sport

