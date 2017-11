«TPMP» : Pierre Ménès révèle combien TF1 lui a proposé pour participer à «Splash» (et c’est énorme)

ARGENT « Je leur ai dit “Bah, évidemment, je vais me mettre en moule-bite le samedi soir" », s’est amusé Pierre Ménès, qui a refusé de participer à « Splash » malgré l’énorme cachet proposé par TF1…

Pierre Ménès a révélé combien lui avait proposé TF1 pour participer à Splash. — Capture d'écran C8

Plonger dans une piscine peut rapporter gros sur TF1. Dans Touche pas à mon poste, ce jeudi, Pierre Ménès a en effet révélé la somme que lui a proposée la chaîne pour participer à l’émission Splash.

« On m’avait proposé beaucoup d’oseille. C’était plus de 100.000 euros pour deux émissions », a expliqué le chroniqueur. Un montant qui a surpris Cyril Hanouna et son équipe.

TPMP : Pierre Menes a refusé 100 000 € pour SPLASH ! ENORME FOU RIRE ! ZAPPING TV https://t.co/bYDkrNRaur — LemondedesvidéosOFF (@Lemondedesvideo) November 16, 2017

Jean-Luc Lemoine approché pour Danse avec les Stars

Invitée sur le plateau de TPMP, Lorie avait auparavant évoqué sa participation à l’émission Danse avec les Stars.

Jean-Luc Lemoine a alors indiqué qu’il avait été approché pour participer à la saison 1 de l’émission de TF1. Une invitation qu’il a déclinée pour ne pas « ralentir le groupe » a plaisanté le chroniqueur.

>> A lire aussi : «Danse avec les stars»: Les salaires des célébrités dévoilés dans TPMP

« Bah, évidemment, je vais me mettre en moule-bite le samedi soir »

« Moi, ils m’ont proposé Splash », a alors lancé Pierre Ménès à l’animateur de C8 qui n’était pas au bout de ses surprises. « Je leur ai dit “Bah, évidemment, je vais me mettre en moule-bite le samedi soir, puis je vais faire le Canal Football Club en costard le dimanche !” », s’est amusé Pierre Ménès, déclenchant l’hilarité du plateau.

Le chroniqueur a donc ensuite révélé le montant du cachet proposé par TF1 pour monter sur un plongeoir et se faire évaluer par un jury de professionnels.