«Quotidien»: Emue, Charlotte Gainsbourg demande qu'une photo de sa demi-sœur décédée ne passe pas à l'antenne

Charlotte Gainsbourg dans — TMC

Le deuil est encore douloureux pour Charlotte Gainsbourg. Quatre ans après la mort de sa demi-sœur, Kate Barry, la chanteuse a écrit une chanson, Kate, en sa mémoire, sur son nouvel album.

Jeudi soir, invitée sur TMC dans l’émission Quotidien, elle a été submergée par l’émotion quand a été diffusée la chanson sur des images de sa demi-sœur, qui s’est donné la mort en décembre 2013.

Une chanson écrite face à elle-même

Visiblement, Charlotte Gainsbourg ne s’y attendait pas. « Je ne m’attendais pas à ce que vous mettiez des photos, quand même », a-t-elle expliqué à Yann Barthès qui s’est excusé et a proposé : « On peut les enlever si vous voulez. » Charlotte Gainsbourg, qui a préféré en effet continuer l’émission sans que l’image de sa demi-sœur n’apparaisse devant elle sur un écran géant, s’est expliquée : « Moi, avec cette chanson, je me suis livrée mais c’était un dialogue que j’ai eu avec moi-même… »

Revenant sur sa période de deuil, Charlotte Gainsbourg a raconté avoir déménagé de Paris à cause de cela : « C’était impossible de vivre sans elle. Même si je vivais sans elle… L’air était irrespirable et moi je sombrais aussi, et c’était une manière de me redresser et de choisir de vivre aussi. »