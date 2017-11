VIDEO. «Nouvelle Star»: Le geste déplacé de Nathalie Noennec (elle a touché les fesses d'un candidat) signalé au CSA par des internautes

Nathalie Noennec -à gauche, Benjamin Biolay, Dany Synthé et Coeur de Pirate, le nouveau jury de «Nouvelle Star» sur M6. — Aurelien FAIDY/M6

Au début, ça avait l’air bon enfant. Et puis, ça a viré au moment gênant, voire plus. Lors de l'émission diffusée mercredi soir, Nathalie Noennec a créé un incident sur le plateau de Nouvelle Star, pendant l’un des castings. La jurée s’est autorisée à toucher le postérieur d’un des candidats. A l’occasion de ce casting, le jeune homme s’était présenté en kilt, une tenue d’origine écossaise traditionnellement portée sans sous-vêtements. Et Nathalie Noennec s’est donné toutes les meilleures raisons du monde, arguant de « vérifications », pour opérer « un contrôle technique léger », bref des blagues lui permettant de joindre la parole au geste.

Tollé sur les réseaux sociaux

Benjamin Biolay, devant sa télévision - l’émission n’est pas en direct- a-t-il regretté comme les internautes, le geste de Nathalie Noennec ? S’il n’a pas commenté le passage sur ses réseaux sociaux, c’est lui qui a tenté d’arrêter sa collègue jurée. « Non, non, tu ne regardes pas s’il y a un truc en dessous », lui a-t-il dit. La spécialiste en image n’a pas écouté. Et est parti palper le jeune homme, sous les regards amusés du reste du jury.

Ça n’a pas du tout amusé la Twittosphère. Beaucoup, devant leur télé, ont été révoltés par le geste de la jurée.

Y’a que moi qui vient de voir le gros attouchement sur le gars en kilt ?! #NouvelleStar — Samantha (@sxmrbs) November 15, 2017

L’autre elle touche ses fesses...on frôle l’agression sexuelle..le pauvre il vient tranquille chanter sa chanson avec son kilt et tartan 😳#NouvelleStar — Marielageek (@mariejolie2808) November 15, 2017

Et bon nombre d’eux a fait le parallèle entre les différentes affaires de harcèlement qui mettaient en avant la culpabilité des hommes, estimant qu’un homme n’aurait pas bénéficié de la même bienveillance.

Et quand c’est la nana du jury qui va tâter le booty du mec en kilt, on parle pas de harcèlement ?! 😂 #lanouvellestar #NouvelleStar — YunaGates (@YunaGates) November 15, 2017

Pour certains, toucher les parties intimes d’une personne sans son consentement n’était pas acceptable que cela vienne d’une femme ou d’un homme.

On en parle de Noémie Noennec qui se permet une main au cul gratos sous prétexte que le mec porte un kilt ? #NouvelleStar

Être une femme n’est pas une excuse pour ce genre d’acte. — Julien You (@Hits0zEn) November 15, 2017

Du coup ça touche le kilt des candidats sans pression ? Les gestes déplacés ça vaut pas que pour les hommes hmm#NouvelleStar — Erwan (@Kaptcha_) November 15, 2017

Certains Twittos ont toutefois noté que là encore les hommes et les femmes ne sont pas égaux.

Je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans #NouvelleStar mais le commentaires du genre "si #NathalieNoennec était un homme, l'agression sexuelle ne serait pas passée" est tout simplement faux.

Déjà parce que bon nb d'hommes qui ont comportements innaceptables restent sur les chaînes — Touffu-e AOC (@Hexe_wutend) November 15, 2017

#NathalieNoennec jury de la #NouvelleStar qui touche les fesses d'un jeune homme en kilt sans lui demander,c'est normal? — jaimepaslesreseauxso (@jaimepaslesrese) November 16, 2017

Ça passe mal, dans l’absolu, et encore plus depuis l’éclatement de l’affaire Weinstein dans le monde entier. La séquence a été enregistrée avant que la « libération » de la parole concernant les agressions et le harcèlement sexuels ne refassent les gros titres. Ce n’est pas une excuse, juste une preuve supplémentaire qu’il y a un avant et un après ces révélations. Selon Le Parisien, des dizaines de plaintes ont été transmises au CSA, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. L’institution dira lundi si des suites seront données à l’affaire.

