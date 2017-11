On sait bien ce que vous pensez, petits canaillous : bon débarras… Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Rien ne dit qu’ils n’emporteront pas une guitare avec eux. Dans le jeu de « L’aventure Robinson » que prépare TF1, le chanteur Kendji Girac, révélé dans The Voice, Maître Gims, rappeur et producteur révélé avec des hymnes de camping, seront envoyés pendant cinq jours une île déserte « coupés du monde et livrés à eux-mêmes, détaille au Parisien Alexia Laroche-Joubert, déjà productrice de Koh-Lanta.

Avec Denis Brogniart, forcément

A mi-chemin entre Koh-Lanta et Fort Boyard, l’émission mettra en scène des épreuves de dextérité qui permettra à Maître Gims et Kendji Girac de remporter de l’argent pour une association. La productrice, qui détaille que les chanteurs découvriront au dernier moment le cadre de leurs exploits, vante bien sûr l’aventure humaine. Et (bien sûr, encore), Denis Brogniart sera le présentateur de ce nouveau jeu sans pour autant être sur place avec les aventuriers. Le tournage s’achèvera fin novembre.

Forcément, la nouvelle a été accueillie parles moqueries de quelques mauvaises langues (cf. le début de cet article) en raison de l’extrême popularité des candidats et de la forte rotation radio de leurs chansons.

Merci bon génie, il ne manque plus que le retour de Bowie et mes 3 voeux seront exaucés! pic.twitter.com/mmOphDq9mT — Emilie Mazoyer (@EmilieRadioFr) November 15, 2017

Benjamin Chapon