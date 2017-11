Méfiez-vous des imitations ! Il n’y a qu’une seule Cristina Cordula et la figure de M6 a publié une vidéo sur Twitter mardi pour le faire savoir.

⚠️ Attention ⚠️

Il y a un canular en ce moment à Paris.

Ce n’est pas moi !!! #cameracachée pic.twitter.com/uquIFed6MF — Cristina Cordula (@cristinacordula) November 14, 2017

« Je vous fais un message très important parce que je viens d’apprendre que, dans tout Paris, une caméra cachée [est tournée] avec un sosie qui se fait passer pour moi, et qui est en train de voir toutes les boutiques avec lesquelles nous travaillons dans Les Reines du Shopping [l’une des émissions qu’elle anime] et d’autres boutiques, en se faisant passer pour moi, en demandant des vêtements avec les couleurs du Brésil, et après cette personne, elle devient désagréable en disant : "Mais non, c’est dégueulasse, c’est catastrophique, c’est pas joli", et elle donne des notes aux boutiques », raconte-t-elle.

« Il y en a des méchants dans la vie »

Et d’insister : « Je voulais vous dire que ce n’était pas moi, je donne des formations à des conseillers en image, je suis deux jours dans un endroit magnifique. (…) Ce n’est pas moi, c’est un canular, alors s’il vous plaît, ne tenez pas compte de ça. Parce qu’il y en a des méchants dans la vie. » Oh que oui, Cristina, on est bien d’accord, certains plaisantins ne sont pas « magnifaïques » du tout !

F.R.