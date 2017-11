VIDEO. Eric Cantona révèle pour qui il a voté à la présidentielle

POLITIQUE « Tout le monde s’est aperçu que c’était ridicule tout ce que Marine Le Pen disait depuis des années », a déclaré lundi Eric Cantona dans « C à Vous » sur France 4…

Eric Cantona dans «C à Vous», le 13 novembre 2017. — Capture d'écran France 5

Eric Cantona a révélé lundi dans C à Vous sur France 5 avoir voté pour Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Un secret de Polichinelle. « Evidemment, je n’ai pas voté pour [ Marine Le Pen], a déclaré l’ancien footballeur reconverti en acteur et qui est en pleine promotion de son livre Mon Carnet. On vit en démocratie, je n’appelle pas à faire barrage. (...) Chacun a le droit d’exprimer ses idées. »

« Il a fallu que Le Pen soit à côté de Macron pour qu'il l'humilie en direct »

« Après, c'est à vous, journalistes, de recevoir les gens, de leur poser des questions et de les mettre face à leurs idées, a enchaîné Eric Cantona. D'ailleurs, c’est ce qui s’est passé lors du débat, tout le monde s’est aperçu que c’était ridicule tout ce qu’elle [Marine Le Pen] disait depuis des années. Mais il a fallu qu'elle soit à côté d'un mec qui est aujourd'hui président pour qu'il l'humilie en direct, ce que vous, journalistes, auriez dû faire depuis des années (..) en posant les bonnes questions. »

Eric Cantona ne partage donc pas l’avis de Geneviève de Fontenay qui a récemment déclaré « détester » le président de la République qu’elle considérait il y a quelques mois comme son « ami ».