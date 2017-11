Propos polémiques de Lagerfeld sur les réfugiés: Des centaines de signalements adressés au CSA

Karl Lagerfeld sur le plateau de «Salut les terriens» le 11 novembre 2017. — Capture d'écran/C8

« Regardez la France, qui est le pays des droits de l’homme et tout, ce qui n’a pas empêché la colonisation. Ils prennent, je ne sais pas, 10.000 ou 20.000 [réfugiés]. Elle [Merkel] en avait déjà des millions et des millions, qui sont bien intégrés, qui travaillent et c’est très bien, parce que, de toute façon, la démographie [en Allemagne] est un peu descendante. Mais elle n’avait pas besoin de se taper un million en plus pour se donner une image charmante, après l’image de marâtre qu’elle s’était donnée dans l’histoire de la crise grecque. » Ces propos tenus par Karl Lagerfeld dans Salut les Terriens ! samedi n’ont pas manqué de faire réagir les téléspectateurs.

➤ J'ai saisi le @csaudiovisuel suite aux propos abjects tenus par Karl Lagerfeld et Thierry Ardisson dans le #SLT diffusé hier. Faites-en de même SVP : https://t.co/A49amAUxlf



Ça suffit, ne laissons plus passer ces amalgames essentialistes. pic.twitter.com/WYWXFa5Y7I — Sihame Assbague (@s_assbague) November 12, 2017

Le couturier teuton, après avoir annoncé qu’il allait « dire une horreur » a ajouté : « On ne peut pas, même s’il y a des décennies entre, tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. »

Selon Télé Loisirs, le CSA a révélé avoir reçu des centaines de signalements liés au passage de Karl Lagerfeld dans l’émission de C8. Le gendarme de l’audiovisuel va décider, dans les jours à venir, de l’opportunité de déclencher une instruction.