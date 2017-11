Cyril Hanouna révèle par quoi il «songe remplacer "Touche pas à mon poste"»

MEDIAS L’animateur et producteur de C8 aimerait bien relancer un « late show »…

Cyril Hanouna en juin 2016. — JOEL SAGET / AFP

Cyril Hanouna réfléchit à l’après Touche pas à mon poste. « Dans les prochaines années, je songe à remplacer TPMP par un show avec moi derrière un bureau et de nouveaux talents comme Greg Guillotin et Kevin Razy », a confié l’animateur et producteur de C8 à Télécâble Sat Hebdo. L’an passé, il avait déjà essayé de lancer une version française de ce genre télévisuel très américain qu’est le late show. Cela avait donné le Hanounight Show sur Canal +.

Ketchup ou mayo ?

Cyril Hanouna confirme par ailleurs qu’il envisage toujours de faire revenir à l’antenne une émission culte de la chaîne cryptée, le Burger Quiz. Ce jeu, très porté sur l’humour absurde, était présenté il y a plus de quinze ans par Alain Chabat. L’homme fort de C8 se verrait bien coanimer cette nouvelle mouture avec Laurent Baffie.