Laurence Boccolini sur le plateau des « Cerveaux ». — FREDERIC BERTHET / TF1

Sans doute agacés que les « kheys » du forum 18/25 de jeuxvidéo.com leur piquent la vedette depuis quelques jours dans le registre de la crétinerie, les fanzouzes de Cyril Hanouna ont fait très fort jeudi en s’en prenant en masse à l’animatrice Laurence Boccolini.

A coups de tweets injurieux par centaines, les fans de Touche pas à mon poste ont contraint l’animatrice à « faire une pause » de Twitter. Son tort aux yeux des fanzouzes ? Avoir osé s’interroger sur le bon goût d’une séquence de l’émission de Cyril Hanouna La Grande Rassrah, diffusée mercredi soir sur C8. Laurence Boccolini réagissait à une caméra cachée dans laquelle le footballeur Hatem Ben Arfa était piégé par Greg Guillotin.

Qui humilie qui ?

Dans la séquence, plutôt amusante d’ailleurs, le plaisantin se faisait passer pour un conseiller en communication et annonçait au joueur du PSG son transfert à Guingamp. Laurence Boccolini confiait sur Twitter avoir été mal à l’aise avec la plaisanterie, sans doute à cause du contexte professionnel compliqué dans lequel se trouve le joueur. « Est-ce drôle ? Est-ce utile ? Est-ce "une bonne blague" ? Ou est-ce humiliant, gênant… Cruel ? A vous de juger », se demandait-elle.

Est ce drôle? Est ce utile ? Est ce "une bonne blague "? Ou Est ce humiliant, Gênant ...Cruel ?

A vous de juger. https://t.co/coPJL9JlWc — laurence Boccolini. (@boccolini1) November 9, 2017

Après avoir reçu de nombreux messages insultants et violents, Laurence Boccolini a confié son ras-le-bol sur Twitter et annoncé qu’elle faisait une pause indéterminée. Et tirait la désolante leçon suivant : « Ne plus JAMAIS oser ou même penser oser mentionner quoi que ce soit qui soit de près ou de loin en rapport avec quelqu’un qui aurait regardé ou entendu parlé de TPMP. »