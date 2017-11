Sara Forestier refuse d'être maquillée et coiffée pour dénoncer «l'injonction à être sexy»

Extrait de l'émission «Stupéfiant» sur France 2, pour laquelle Sara Forestier a refusé d'être maquillée et coiffée — France 2 / Bangumi

En pleine promotion pour son film M, en salle le 15 novembre, Sara Forestier était l’invitée de Stupéfiant, l’émission culturelle de Léa Salamé sur France 2, qui consacrait un sujet aux « Femmes dans le cinéma : ces obscurs objets du désir ». Sara Forestier a ainsi pointé du doigt l’injonction à être sexy : « Pourquoi je devrais être sexy sur les photos en fait ? Pourquoi il y a une tradition de comédiennes qui font des photos nues dans Lui ? Quand ça devient systématique, ça devient pernicieux. »

#Stupéfiant : Sara Forestier a refusé de se faire maquiller ou coiffer, elle explique pourquoi...

CE SOIR 22H40 @France2tv @LeaSalame ! pic.twitter.com/x28113JLI0 — Bangumi (@Bangumiprod) November 6, 2017

« C’est pareil pour le maquillage », a-t-elle ajouté.Léa Salamé a alors précisé que Sara Forestier avait refusé d’être maquillée et coiffée pour cette interview. « J’adore le maquillage, j’adore la féminité, mais j’ai un problème avec l’injonction, explique la comédienne. On a une responsabilité, dans le cinéma ou dans les médias. De par le fait qu’on est filmé, on représente une image de la femme. Cela peut paraître stupide, mais vous vous rendez compte de ce qu’a fait Alicia Keys avec le "no make-up" ? C’est devenu un mouvement, parce qu’il y a une injonction à être sexy, à être glamour, or une femme, ce n’est pas que ça. »

Pour #Stupéfiant, l'actrice réalisatrice Sara Forestier parle de son expérience du harcèlement sexuel ! CE SOIR 22H40 @France2tv @LeaSalame pic.twitter.com/PRfGGecSbD — Bangumi (@Bangumiprod) November 6, 2017

L’actrice et réalisatrice est également revenue sur les témoignages deviolences sexuelles envers les femmes dans le cinéma, et révèle avoir « connu des choses ahurissantes ». « J’ai eu une fois un metteur en scène qui voulait coucher avec moi et qui me l’a dit très clairement, raconte-t-elle. J’ai compris que si je ne couchais pas avec lui, je ne tournerais pas dans son film, raconte-t-elle. Je n’ai pas couché avec lui, et je n’ai pas tourné dans son film. »