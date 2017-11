Elle a quasiment fait l’unanimité. Claire Chazal remplaçait ce samedi Christine Angot dans le talk-show de Laurent Ruquier On n’est pas couché sur France 2. La nouvelle snipeuse de l’émission est en tournée aux Etats-Unis pour assurer la promotion de son dernier roman. L’ancienne star des JT, actuellement aux manettes d’Entrée Libre sur France 5, a séduit les internautes.

Sur Twitter, le public a exprimé sa satisfaction devant la prestation « bienveillante » de Claire Chazal aux côtés de Yann Moix face à notamment Anny Duperey, Sara Forestier, Christophe Willem et Geoffroy Didier.

Claire Chazal dégage une telle gentillesse et bienveillance ! C’est rare. Elle rayonne ☀️📺 #ONPC

Avec Claire Chazal on a enfin pu apprécier l émission sans coup bas et violence on s est laissé porter. Moix en mode loup garou #ONPC