NRJ Music Awards: Soprano, Louane et Ed Sheeran couronnés

Louane, artiste féminine française de l'année au NRJ Music Awards, le 4 novembre 2017. — LAURENT VU/NMA2017/SIPA

Le verdict des NRJ Music Awards 2017 est tombé! La cérémonie, présentée par Nikos Aliagas, a récompensé samedi à Cannes Soprano, Louane et Amir côté français. Ed Sheeran et Selena Gomez ainsi que le tube Despacito ont été distingués pour l’international.

La cérémonie, diffusée en prime time sur TF1 et NRJ en direct du palais des festivals de Cannes a couronné Soprano comme artiste masculin français de l’année et Louane comme artiste féminine française. Lisandro Cuxi a reçu le prix de la révélation française, BigFlo & Oli celui du groupe français de l’année. Les votes du public ont élu On Dirait d’Amir chanson française de l’année.

Selena Gomez et Ed Sheeran à l’honneur

Côté international, les NRJ Music Awards ont récompensé comme artiste féminine Selena Gomez, comme révélation internationale Rag’n’Bone Man, comme artiste masculin Ed Sheeran et Imagine Dragons comme groupe international de l’année.

Le prix de la chanson internationale de l’année est revenu au tube Despacito de Luis Fonsi. Shape of You d’Ed Sheeran a été désigné clip de l’année, et Kungs a été récompensé comme DJ de l’année. Les NRJ Music Awards, qui récompensent la fine fleur de la pop, du rap et de l’électro est l’occasion pour les stars de s’assurer une belle vitrine en prime time.