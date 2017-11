VIDEO. « Nouvelle star»: Cœur de Pirate en larmes pour un candidat vénézuélien

Nathalie Noennec, Benjamin Biolay, Dany Synthé et Coeur de Pirate, le nouveau jury de «Nouvelle Star» sur M6. — Aurelien FAIDY/M6

Nouvelle star a fait son retour ce mardi sur M6 après sept ans d’absence, après un passage sur D8 de 2012 à 2016. Le premier prime de cette saison, consacré au casting des candidats, a été marqué par la vive émotion de la jurée Cœur de Pirate, qui n’a pas pu retenir ses larmes lors de la prestation d’un candidat vénézuélien, Yadam.

« Trouver de la nourriture, c’est dur »

Aux côtés de la chanteuse québécoise, dans le jury de cette nouvelle mouture, Benjamin Biolay, Dany Synthé et Nathalie Noennec. L’animation, elle, a été confiée à Shy’m. Pour les auditions parisiennes, c’est le Vénézuélien Yadam, en France depuis « trois semaines et quatre jours », qui est le premier à se présenter.

Le Vénézuélien a raconté être arrivé en France grâce à la victoire à un concours de chant, organisé dans son pays par l’Alliance française. Il a expliqué avoir appris le français grâce à la musique et notamment avec les chansons de Cœur de Pirate. Il a confié vouloir se construire en France une nouvelle vie et faire venir sa famille.

Interrogé par Benjamin Biolay au sujet de sa famille restée au Venezuela, il confie : « Trouver de la nourriture, c’est dur (…) La violence est très forte et c’est pour ça que je ne veux pas y retourner. »

Pour son passage devant le jury, le jeune homme a choisi un morceau « surprise ». Il entonne un morceau de la Québécoise, Crier tout bas.

Il n’en faut pas plus pour susciter une vive émotion chez Cœur de Pirate. La chanteuse a mis les mains sur son visage et a fondu en larmes. « Je suis très émotive parce que j’ai souvent voulu arrêter de faire de la musique. J’y ai pensé avant de faire l’émission, je me disais que ce n’était pas pour ça. Et quand je vis des moments comme celui-ci, ça me rappelle pourquoi je suis là », explique la chanteuse à la fin de la prestation.

« Tu nous l’as fait chialer »

La Québécoise a confié aussi entendre pour la première fois une reprise de son titre. La star a estimé que Yadam lui avait « redonné vie ».

« Tu nous l’as fait chialer. Tu la chantes super bien cette chanson », a lâché Benjamin Biolay. « Tu as vu ce que tu as fait avec tes surprises ! », a plaisanté Danny Sinthé.

Nathalie Noennec s’est ensuite adressée à Cœur de Pirate : « C’est grâce à toi d’abord. C’est grâce à cette chanson qu’il est là. Ton maquilleur ou ta maquilleuse va être beaucoup moins content, mais nous, on est ravis. C’était extrêmement émouvant, remuant. » Du coup, Yadam a choppé le ticket pour la seconde étape.