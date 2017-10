Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson vont saisir le CSA contre Yann Barthès

Nicolas Dupont-Aignan lance son site lesamoureuxdelafrance.fr — Page d'accueil du site de NDA lesamoureuxdelafrance.fr

Le torchon brûle entre l’animateur de Quotidien et les deux fondateurs de l’association Les Amoureux de la France. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France et son homologue du Parti chrétien démocrate, Jean-Frédéric Poisson ont décidé de saisir le CSA contre Yann Barthès, selon Le Figaro

Yann Barthès « utilise une chaine pour mener son propre combat politique »

« Notre démocratie ne peut vivre sereinement si un animateur de télévision utilise une chaine pour mener son propre combat politique », expliquent-ils dans un communiqué qu’ils s’apprêtent à diffuser.

La pomme de la discorde ? Une séquence diffusée le 27 octobre dans lequel Yann Barthès se moque des questions posées sur le site participatif Les Amoureux de la France,la plateforme qui utilise comme illustration une photo de foule prise à Londres. « M. Barthès est donc libre de tourner en dérision l’action politique de l’association Les Amoureux de la France mais en aucun cas d’appeler ses téléspectateurs à saboter une plateforme numérique qui ne lui plaît pas ».

L’animateur dénonce le « populisme » du site participatif

L’animateur a également dénoncé le « populisme » de la démarche, qui permet, selon lui, à Nicolas Dupont-Aignan d’adapter son discours politique en fonction des remarques des internautes.

« Le seul moyen de lui casser son délire, ce serait d’y aller en masse, vous qui nous regardez, et le faire avec des amis. Exemple : “je pense qu’il faut augmenter les logements étudiants ?” Oui ou non, vous savez quoi répondre. Non évidemment ! Et faire la même chose à toutes les questions, bourré, avec un faux âge, un faux e-mail…. C’est beaucoup plus rigolo. Allez, bon jeu en famille », a-t-il ajouté.

Une proposition qui a déplu aux intéressés, qui dénoncent « un nouveau manquement à la déontologie » et « au simple respect de la loi ». Le CSA devrait être saisi dans les prochains jours, au nom du « respect du cahier des charges de la chaîne » TMC.