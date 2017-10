«House of Cards», «Grey's Anatomy», «Glee»... Quand la réalité rattrape la fiction

SERIE Avant «House of Cards», d'autres séries ont dû réagir, et vite, à un scandale, un décès, une actualité...

«House of Cards», «Glee», «Grey's Anatomy»... Trois séries rattrapées par la réalité — Netflix / Byron Purvis-SIPA / ABC

Moins d’un jour après les accusations de harcèlement sexuel contre Kevin Spacey, Netflix annonce la fin de sa série House of Cards, au terme de la saison 6, soit en en 2018. Coïncidence ou conséquence ? Si le communiqué de presse ne tranche pas, il souligne que la plate-forme est « profondément troublée par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey ». Ce n’est pas la première fois que la réalité rattrape les séries télé, et oblige les chaînes, producteurs, auteurs à réagir, vite. Qu’il s’agisse d’un scandale, d’un décès, d’une élection ou du 11-Septembre.

« Grey’s Anatomy »

En 2006, la série médicale de Shonda Rhimes entre dans sa troisième année, et si tout lui sourit à l’écran, rien ne va plus en coulisses. En effet, des rumeurs insistantes parlent d’insultes homophobes de la part d’Isaiah Washington, l’interprète du Dr Burke, envers T.R. Night, alias George O’Malley. Lorsque l’affaire devient publique, ce dernier fait même son coming out. Après des mois de polémiques médiatiques, la production décide de ne pas renouveler le contrat d’Isaiah Washington. Sauf que son personnage vient de se fiancer à Cristina Yang. La solution ? Il la quitte devant l’autel.

« Ma sorcière bien-aimée »

« Tiens, il a un peu changé Jean-Pierre ». Vous avez tous dû tilté au moins une fois devant Ma sorcière bien-aimée, lors de sa diffusion sur l’ORTF, Antenne 2 ou M6. Le rôle du mari de Samantha a été tenu par deux acteurs différents, Dick York pendant 156 épisodes, et Dick Sargent pendant 84. Dick et Dick, oui, faut suivre. A la suite d’un accident sur le tournage du film Ceux de Cordura, Dick York souffrait d’un terrible mal de dos. Après cinq saisons et sa dose de painkillers, il n’en peut plus, et Jean-Pierre est recasté.

« Glee »

Le 13 juillet 2013, l’acteur Cory Monteith est retrouvé mort d’une overdose dans sa chambre d’hotel de Vancouver. Il s’apprêtait à tourner la saison 5 de Glee. Scénaristes et producteurs se réunissent en urgence. Il est décidé que le tournage et la diffusion seront décalés d’une semaine, et que Finn, son personnage, mourra dans l’épisode 3, un épisode hommage. La décision est prise avec l’accord de Leah Michele, sa petite amie à la ville et à l’écran. Les circonstances de la mort de Finn ne sont pas évoquées dans la série, car comme le dit Kurt en voix off, c’est la manière dont il a vécu sa vie qui importe.

« A la Maison Blanche »

Au lendemain du 11-Septembre 2001, les chaînes américaines bousculent leurs programmes, les débuts de séries sont décalés. C’est le cas d’A la Maison Blanche, dont la saison 3 est lancée le 3 octobre avec un épisode spécial, intitulé Isaac et Ismael. Ecrit et tourné en moins de deux semaines, en réaction aux attentats du World Trade Center, cet épisode raconte la visite d’un groupe d’élèves à la Maison Blanche, pendant un bouclage de sécurité. L’occasion pour le scénariste Aaron Sorkin de débattre de terrorisme, de religion, de tolérance, moins d’un mois après les attaques.

« South Park »

Les créateurs Trey Parker et Matt Stone ont souvent tout compris, avant tout le monde. Mais là, ils ne l’ont pas vu venir. L’épisode 7 de la saison 20 de South Park, diffusé le 9 novembre, devait ainsi s’intituler The Very First Gentleman et évoquer la victoire d’Hillary Clinton à l’élection américaine. Sauf que Donald Trump a gagné. Conséquence, ils ont réécrit l’épisode en catastrophe, mais ils ont l’habitude, puisque la série est écrite semaine après semaine pour coller au mieux à l’actualité.