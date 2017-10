Elise Lucet, animatrice préférée des Français, Cyril Hanouna loin dans le classement

Elise Lucet décroche la palme de l'animatrice préférée des Français. — CHOUSBOE Charlotte / ftv

Les habitudes des Français en matière d’émissions et d’animateurs ont été passées à la loupe par un sondage BVA pour la presse régionale, dévoilé ce samedi. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.103 personnes de 18 ans et plus du 19 au 20 octobre.

Et surprise, l’animatrice préférée des Français se nomme Elise Lucet. Cyril Hanouna, lui, se trouve loin dans le classement. Yann Barthès pour Quotidien, est plébiscité par les moins de 35 ans.

Cyril Hanouna n’a pas la faveur des Français

En tête du palmarès donc, Elise Lucet choisie à 26 %. La popularité de l’ancienne présentatrice du JT de 13 h s’explique peut-être par le succès de l’émission Cash Investigation sur France 2, magazine à l’origine de nombreuses révélations comme dans le dernier numéro consacré aux conditions de travail chez Lidl.

Viennent ensuite Nagui et Michel Cymes, ex aequo à 24 %. En revanche, Cyril Hanouna avec l’émission Touche Pas à mon Poste ne recueille que 3 % des votes et figure dans le peloton de fin en compagnie d’Arthur et Marc-Olivier Fogiel.

Laurent Delahousse plébiscité pour les JT

Les téléspectateurs ont aussi été interrogé sur leurs présentateurs JT préférés. 52 % des personnes ont voté pour Laurent Delahousse (France 2), devant Anne-Sophie Lapix (France 2) et l’indémodable Jean-Pierre Pernaut (TF1).

A noter que les personnalités télé font également l’objet d’un classement deux fois par an par la société OpinionWay, rappelle le Huffington Post. En juin, ce sondage consacrait Michel Cymes, Stéphane Plaza et Nagui au rang des animateurs préférés des Français.

