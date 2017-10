VIDEO. «Danse avec les stars»: Elodie Gossuin se dénude pour le prime «crazy»

Elodie Gossuin et Christian Millette sont partenaires dans «Danse avec les stars». — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Ils avaient mis leur tenue de soirée pour une nuit de folie. Ou plutôt une « crazy night », car tel était le thème de Danse avec les stars ce samedi sur TF1. Chaque binôme devait intégrer une contrainte un peu « dingo » à sa chorégraphie pour espérer décrocher un bonus de 20 points…

On a donc notamment pu voir, Agustin Galiana et Candice Pascal se déhancher sur Seven Nation Army autour d’un mur, Joy Esther et Anthony Colette danser avec des ombres projetées sur le sol ou encore Camille Lacourt maintenir un baiser lèvres contre lèvres avec Hajiba Fahmy tout en tentant d’exécuter un mouvement vu dans une pub d’Air France…

Elodie Gossuin et son partenaire Christan Millette eux, ont décidé de se mettre à nu au sens propre. L’effeuillage a tout de même eu ses limites, programme familial oblige, le danseur ayant fini sans sa chemise et l’animatrice topless, certes, mais dissimulées derrière de larges éventails à plumes.

Mais, à ce petit jeu « crazy », c’est Arielle Dombasle qui a triomphé sur I’ve Seen That Face Before de Grace Jones. L’actrice a entremêlé tango et french cancan sans trébucher. Le bonus de 20 points ainsi glané lui a permis de finir en tête au tableau des résultats.

Les téléspectateurs ont dû départager Elodie Gossuin et Hapsatou Sy, en balance pour l’élimination. C’est finalement la seconde qui quitte l’émission, une semaine après son mari Vincent Cerutti. Sa danse dite « Bollywood » avec la troupe de Bharati n’était peut-être pas assez « crazy ».