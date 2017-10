Koh-Lanta: Bastien révèle les vraies raisons de sa rupture avec Mathilde

PEOPLE Bastien, candidat de «Koh-Lanta Cambodge», est sensible aux sirènes de la téléréalité ce qui n’a pas plu à sa petite amie Mathilde…

Bastien a expliqué sur le plateau du Mad Mag les raisons de sa rupture avec Mathilde. — Capture d'écran Mad Mag

Après huit mois de relation fusionnelle, Mathilde et Bastien, qui s’étaient rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta Cambodge, ont annoncé leur rupture le 17 octobre dernier sur les réseaux sociaux.

« Nous n’avons pas la même vision de l’ave­nir », a déclaré Bastien. « Notre couple n’a tout simplement pas résisté à la tenta­tion de la télé­réa­lité », a précisé Mathilde.

Bastien de Koh Lanta parle de sa rupture dans le Mad Mag https://t.co/xfOEEXDRFh pic.twitter.com/aKO402kPGh — Le meilleur du web (@bestfweb) October 26, 2017

« J’avais envie de profi­ter de moi et de ma vie »

Le Marseillais de 23 ans, invité ce jeudi sur le plateau du Mad Mag, est revenu sur les raisons de leur séparation. Pour lui, le couple avait des projets de vie opposés : « Ce n’est pas vraiment la téléréalité le problème mais quand j’ai eu toutes ces propo­si­tions, on en est venus à parler d’ave­nir. À mon âge, je n’avais pas envie de me prendre la tête avec un boulot fixe, surtout avec les opportunités qu’on a aujourd’­hui. (…) Mathilde veut son boulot, être casée très rapi­de­ment. Aujourd’­hui, je ne peux pas lui donner cette chose. (…) J’avais envie de profi­ter de moi et de ma vie. »

Il pourrait participer aux Anges

Le couple, qui avait officialisé sa relation sur le plateau de la finale de Koh-Lanta Cambodge, au mois de juin, affichait pourtant son bonheur sur les réseaux sociaux. Mathilde avait même quitté Angers pour s’installer chez son petit ami, à Marseille.

Bastien a avoué avoir eu quelques touches pour des émissions de téléréalité, notamment pour participer aux Anges.