«Fort Boyard»: Passe-Temps n'a pas digéré son éviction du jeu en 2010

Alain Prévost, alias Passe-Temps, à Moulins-la-Marche (Orne) le 26 juin 2005. — Viviane Negrotto/Sipa

Le temps passe, mais Passe-Temps ne passe pas l'éponge. Sept ans après son éviction de Fort Boyard, Alain Prévost, alias Passe-Temps dans le jeu de France 2, n’a pas digéré. Il réaffirme dans les colonnes de Sud Presse,ce mercredi, que son départ en 2010 n’était pas volontaire et qu’on l’a « jeté la poubelle ». « La production ne voulait plus de moi », explique celui qui a travaillé pendant dix-neuf ans pour le jeu télévisé.

>> A lire aussi : Le CSA met en garde France 2 après l'épreuve de « l'asile »

« Toi, tu n’as pas besoin d’argent »

« Au mois de mai, on me dit qu’il n’y a pas de problème pour la saison suivante, raconte Alain Prévost. Mais, un mois plus tard, tout a changé. À l’époque, on m’a dit : “Toi tu n’as pas besoin d’argent, tu as déjà ton restaurant.” » La production de l’émission justifiait également qu’elle « voulait changer le concept de l’émission ». Mais le personnage de Passe-Temps a été remplacé par celui de Passe-Muraille.

Pour autant, Alain Prévost déclare ne pas avoir de rancune envers son remplaçant : « Passe-Muraille est un très grand ami à moi. Je ne lui en veux pas. Ce n’est pas lui qui a décidé de prendre ma place, on la lui a donnée. » A 63 ans, l’ex-interprète de Passe-Temps est aujour'dhui à la retraite, après avoir arrêté en 2014 son activité de restauration.