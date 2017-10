Mallaury Nataf: L'ex-comédienne est en «bonne santé», selon un agent RATP qui l'a verbalisée

Mallaury Nataf dans les bureaux de 20Minutes, le 17 octobre 2012. — Alexandre Gelebart/20minutes

Une employée de la RATP a répondu à l’appel lancé mercredi dernier par Jean-Luc-Azoulay. L’ancien producteur du Miel et les abeilles s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de son ex-héroïne devenue SDF, Mallaury Nataf.

Celle qui est aujourd’hui âgée de 45 ans aurait ainsi été contrôlée et verbalisée le 1er octobre, entre 17h30 et 18h, à une station de tramway d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

« Elle semblait en bonne santé et était habillée normalement »

L’agent de la RATP, qui a souhaité garder l’anonymat, s’est confiée au Parisien. Elle a avoué qu’elle ne l’avait pas reconnue avant de consulter sa carte d’identité. Elle a ensuite donné des nouvelles plutôt rassurantes de l’ex-vedette d’AB Productions.

« Elle était blonde, avec une queue-de-cheval, semblait en bonne santé et était habillée normalement, comme quelqu’un qui rentre du boulot, qui ne roule pas sur l’or mais pas non plus comme une SDF au bout du rouleau. Elle mangeait une salade de pâtes. »

>> A lire aussi : «Cauchemar en cuisine»: Le restaurateur Vincent est devenu SDF

« Elle ne donne de signe de vie à personne »

Selon les dires de plusieurs collègues de la RATP, ce n’est pas la première fois que l’ex-actrice, sans domicile fixe depuis cinq ans, est aperçue ces derniers mois dans Paris et sa banlieue. L’hiver dernier, ses amis du Miel et les Abeilles l’avaient d’ailleurs rencontrée sur le trottoir parisien et avaient tenté de l’aider mais elle avait refusé.

Jean-Luc Azoulay se réjouit donc de ces nouvelles rassurantes mais reste inquiet : « Une employée de la CAF nous a appelés pour nous dire qu’elle s’était présentée récemment dans une antenne. Et d’autres témoignages nous confirment qu’elle est vivante. C’est à la fois rassurant et inquiétant, car elle ne donne de signe de vie à personne ».