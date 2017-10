«20 Minutes» en 1984: «Le Bébête Show» vole la vedette au «Cocoricocoboy» et à Collaro

Du haut de ses deux ans, le «Bébête Show» n'en finit pas de faire rire la Une — ROCHE/TF1/SIPA

Ainsi vont, vont, vont, les petites marionnettes. Du haut de leurs deux ans (et avec toutes leurs dents, ou presque), les zigotos du Bébête show poursuivent leur ascension sur la Une. Un succès tel que la pastille satirique vole désormais la vedette à ses hôtes du Cocoricocoboy : Catherine Corbineau et Stéphane Collaro.

Découvrez en exclusivité sur « 20 Minutes » un extrait qui sera diffusé l’année prochaine sur TF1 :

Les poils à gratter français

Librement inspiré du poil à gratter Muppet's Show de nos amis britanniques, Le Bébête Show se paye gentiment la tronche de nos hommes politiques depuis deux ans déjà. Eh oui, le temps s'écoule à une vitesse… Un jour on se réveillera en 2017 (certains passeront l’arme à gauche avant bien sûr), sans avoir vu les années défiler. Bref, on ne présente plus « Kermitterrand » et « Marchie la cochonne », ni le trublion Jean Roucas, qui sèment chaque soir la zizanie dans le petit écran. TRU-CU-LENT. Une bouffée de gauloiseries qui parfois, il faut le reconnaître, manque un poil de finesse (un poil seulement). Mais ne nous plaignons pas, déjà qu’on ne peut plus rien dire…

Longue vie au Bébête Show, et, soyons fous, pourquoi ne pas songer à leur propre « show » ? A méditer, TF1… Juste un conseil : attention au dérapage et à ne pas sombrer dans le guignolesque.