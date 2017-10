Les gamins de «Stranger Things» sont-ils nostalgiques des années 1980?

Les gamins de «Stranger Things» — Netflix

Le succès surprise de Stranger Things à l’été 2016 n’est pas étranger à la fièvre nostalgique qui s’empare actuellement de Hollywood. Une nostalgie surtout dirigée vers les années 1980, avec les retours de SOS Fantômes et La Fête à la maison, les séries MacGyver et L’Arme fatale, sans oublier le récent carton de Ça. Si Stranger Things a le mérite d’être une œuvre « originale », elle fait très bien « comme » à l’époque, « comme » la bande de gamins des Goonies, « comme » l’esprit des films Amblin, etc.

Clins d’œil appuyés

Alors, hommage ou plagiat ? Netflix a laissé les fans décider entre eux, et se déchirer, et a passé la seconde pour la saison 2 : affiches teasers à la manière des films cultesAlien, Les Dents de la mer ou Evil Dead, jeu vidéo en pixel art, collection de vêtements chez Topshop, bande-annonce au son de Thriller de Michael Jackson et clins d’œil appuyés à Dragon’s Lair, Ghostbusters, Karaté Kid… On s’arrête là, ou on continue ? Si vous êtes déjà sur Wikipedia à vérifier une ou deux références, alors imaginez des enfants de 13 ans. Peuvent-ils être nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont pas connue ?

« C’est cool de faire revivre ces films cultes »

Noah Schnapp et Millie Bobby Brown ont tous deux pile 13 ans, ils interprètent respectivement Will et Eleven dans Stranger Things. « A part E.T., je n’avais vu aucune des œuvres auxquelles la série fait référence », avoue Noah. Assise à côté de lui, Millie fait les gros yeux : « Vraiment ? Même les Goonies et Stand by me ? Moi, je les connaissais tous. Ce sont de super films, c’est cool de pouvoir, d’une certaine manière, les faire revivre. »

Le jeune comédien ajoute qu’il a depuis fait ses devoirs, à l’instar de la mystérieuse Eleven qui, au début de la saison 2, passe ses journées à regarder des vieux films noir et blanc sur un téléviseur, les Frankenstein, Dracula, Momie : « Je ne me rappelle plus si les créateurs, les frères Duffer, nous ont demandé expressément de regarder ces œuvres cultes des années 1980, mais cela fait partie du processus de création, cela permet de capter la "vibe". »

Ce déguisement de Ghostbusters porté à Halloween

Après une première saison très marquée par les Goonies et E.T., Stranger Things 2 reste une série sous influences, et Noah Schnapp de citer « le maître de l’horreur, Stephen King ». A la vue du nouveau giga monstre dans les trailers et les affiches, impossible de ne pas penser aux créatures qui se cachent dans le brouillard de The Mist. A moins qu’il ne s’agisse du Thessalhydra, une bête mythologique issue du jeu vidéo Donjons & Dragonset déjà aperçue à la fin de la saison 1.

Noah et Millie, eux, n’en savent strictement rien, mais ils comprennent les théories des fans et l’engouement des spectateurs nostalgiques. « Tu retrouves dans la série ce que tu as eu ou vécu il y a 20, 30 ans, c’est cool, commente l’interprète de Will. Ce jeu vidéo, tu avais exactement le même et y passais tous tes week-ends. Ce déguisement de SOS Fantômes, tu l’as porté plusieurs Halloween de suite. Je suis assez excité à l’idée que dans quelques années, un film ou une série me fasse la même chose. »

La nostalgie du futur

Pour l’instant, les deux amis, à l’écran et à la ville, se construisent des souvenirs, propices à une future nostalgie, lors de soirées films d’horreur : « les Paranormal Activity, et Sinister, lui, il est flippant ». Et s’ils ne devaient retenir qu’une œuvre des eighties ? Ce serait E.T. pour Millie et Les Dents de la mer pour Noah. Bon, Les Dents de la mer, c’est 1975, mais on prend.