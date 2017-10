«Danse avec les stars»: Vincent Cerutti est le premier candidat éliminé de la saison

Le jury de «Danse avec les stars» sur TF1 — © Gilles Gustine/TF1

Un petit tour et puis s’en va. Samedi soir, l’émissionDanse avec les stars sur TF1 a fait sa toute première victime à l’issue d’un show de plus de deux heures. Et c’est Vincent Cerutti et sa partenaire Katrina Patchett, qui ont quitté l’aventure au bout du deuxième prime.

>> A lire aussi: «Danse avec les stars» revient et ça, on achèèèèète ! Ou pas...

Une soirée sous le signe de l’émotion

Samedi soir, les danseurs en herbe avaient pour mission de rendre hommage à une personne qui leur était chère. Tatiana Silva, présentatrice de la météo sur TF1, a notamment touché le jury et les téléspectateurs en dédiant sa chorégraphie à sa mère, décédée lorsqu’elle avait 16 ans. Elodie Gossuin quant à elle, a déclaré sa flamme à son mari Bertrand, en dansant sur Je te promets de Johnny Hallyday, leur chanson de mariage. Une danse qui s’est conclue sur une surprise, lorsque le compagnon de l’ex-Miss France l’a rejoint sur la piste.

Très grand moment d'émotion pour @Elodiegossuin à revoir dès maintenant : https://t.co/pgMJX5WikR — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) October 21, 2017

L’animateur Vincent Cerutti avait, lui, décidé de danserpour sa fille Abbie, sur Millésime de Pascal Obispo. Mais malgré ses efforts, le jury lui a reproché son manque de technique. Un avis suivi par les téléspectateurs, qui a décidé de l’éliminer de l’aventure.

Découvrez les premiers mots de @ceruttiofficiel et @katrinapatchett suite à leur élimination #DALS https://t.co/8CHTgxRLrr — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) October 22, 2017

Sa compagne Hapsatou Sy a quant à elle envoûté le public et les membres du jury, elle se positionne comme une candidate de taille dans la compétition.