Super-héros à «20 Minutes»: Que regardent Hulk, Wolverine ou Wonder Woman à la télé?

Danny, Luke, Jessica et Matt sur la pochette de leur 1er album, «The Defenders» — Netflix

Hulk

« Après une journée de boulot à bastonner du vilain, ou du copain (hein Thor ?), la dernière chose que tu as envie de voir quand tu rentres à la maison, c’est deux mecs qui se foutent sur la tronche. Je parle aussi bien de boxe, de catch que d’une série de super-héros, avec tout le respect que je dois aux potes Defenders. Tu veux l’inverse, tu veux des émissions de décoration ou de relooking. Très apaisant. »

Wolverine

« Les X-Men ont tous un faible pour les émissions de cuisine, moi le premier. Il faut savoir que la communauté des super-héros a un sérieux problème de déficience calorique. Ils se battent, ils volent, ils sauvent le monde, mais ils sautent aussi trop de repas. Alors, dès qu’ils peuvent, que ce soit en réunion ou devant la télévision, ils bouffent. Vous êtes restés jusqu’à la fin du générique d’Avengers ? Ils se tapent un kebab ! »

Wonder Woman

« Je n’avais pas la télé sur l’île de Themyscira, j’étais plutôt du genre à lire des livres, tous les livres. Mais je me rattrape, et j’avoue avoir un penchant pour les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et les séries historiques à la Downton Abbey. J’y étais, je peux donc dire ce qui tient de la réalité ou de la fiction. Et chut, mais Captain America aussi est fan de Downton Abbey, il adore les costumes. »

Harley Quinn

« Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie, Les vacances des Anges 2, Les Marseillais VS le reste du monde… à ne pas confondre avec Batman V Superman, ahah ! J’adore toutes ces émissions de téléréalité, cela me rappelle l’époque où j’étais psychiatre à l’asile d’Arkham. Et ça fait marrer le Joker. Bon ok, il rigole tout le temps, surtout devant les rediffusions de Malcom. »