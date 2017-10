Présidence des Républicains: BFMTV et France 2 veulent organiser un débat télévisé

Virginie Calmels et Laurent Wauquiez, le 3 septembre 2017 — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Pour l’élection à la présidence des Républicains, la première chaîne publique et la chaîne d’information en continue la plus suivie de France ont proposé aux quatre candidats de participer à un débat d’une heure à une heure trente qui sera diffusé en simultané. Il aurait lieu dans les premiers jours de décembre, le premier tour de l’élection étant lui prévu le 10.

Certains candidats attendraient leurs parrainages pour donner leur accord

Nos confrères du Lab, qui rapportent cette information, précisent que deux candidats n’ont pas encore donné leur accord. Il s’agirait de Laurent Wauquiez et de Daniel Fasquelle, respectivement vice-président et trésorier des Républicains. Les modalités de forme n’auraient pas encore été décidées et certains candidats attendraient d’être sûrs de disposer de leurs parrainages avant d’entamer des discussions avec les chaînes concernées.

Ces dernières sont très intéressées par l’organisation de ce débat, source de forte audience comme on a pu le voir lors des dernières présidentielles, dont les primaires avaient été très suivies.